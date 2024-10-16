В Самаре будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве соседа

В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве соседа (ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 22 октября 2023 г. обвиняемый, находясь на улице около своего дома, в ходе ссоры с 44-летним соседом нанес ему несколько ударов ножом в область туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления.

"В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", — говорится в сообщении.