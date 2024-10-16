В Сызрани врач, обвиняемый в получении взяток и служебном подлоге, предстанет перед судом

В Сызрани будут судить психиатра-нарколога, обвиняемого в совершении 22 преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ст. 292 УК РФ (служебный подлог), сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в период с 2022 г. по 2023 г. обвиняемый неоднократно получал денежные взятки за указание в результатах медицинского освидетельствования данных об отсутствии у проверяемых алкогольного опьянения без учета результатов фактически проведенного освидетельствования. Всего им было получено не менее 1,75 млн рублей.

В ходе предварительного следствия в целях обеспечения исполнения приговора суда наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 5 млн рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.