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Преступления Происшествия

В федеральный розыск объявили мужчину, набравшего кредитов на подставных лиц

СЫЗРАНЬ. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 52-летнего Василия Рыжкова, который скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Мужчина подозревается в оформлении кредитов на подставных лиц и хищении более 550 тысяч рублей.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение уроженца села Черноводск Чимкентской области, ранее проживавшего в Сызрани, который скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск", — отмечается в сообщении.

ГУ МВД по Самарской области

Сызранские следователи возбудили в отношении разыскиваемого уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Его подозревают в оформлении кредитов на подставных лиц и "причинении своими противоправными действиями одному из банковских учреждений материального ущерба на сумму более 550 тысяч рублей".

Приметы разыскиваемого: на вид 50 — 55 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, глаза карие, брови густые, волосы темные — коротко стриженные.

Полицейские обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8 (8464)333-866, 8(8464)984-602 либо 102. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России", которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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