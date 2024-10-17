В федеральный розыск объявили мужчину, набравшего кредитов на подставных лиц

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение 52-летнего Василия Рыжкова, который скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Мужчина подозревается в оформлении кредитов на подставных лиц и хищении более 550 тысяч рублей.

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение уроженца села Черноводск Чимкентской области, ранее проживавшего в Сызрани, который скрылся от органов следствия и объявлен в федеральный розыск", — отмечается в сообщении.

ГУ МВД по Самарской области

Сызранские следователи возбудили в отношении разыскиваемого уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Его подозревают в оформлении кредитов на подставных лиц и "причинении своими противоправными действиями одному из банковских учреждений материального ущерба на сумму более 550 тысяч рублей".

Приметы разыскиваемого: на вид 50 — 55 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, глаза карие, брови густые, волосы темные — коротко стриженные.