В Самаре школьный повар "инвестировал" мошенникам более 1 млн рублей

Житель Самары, работающий поваром в одной из школьных столовых, стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
С мужчиной через мессенджер связался неизвестный, представившись сотрудником инвестиционной компании, и пообещал ему постоянный высокий доход, а также помощь в ведении финансовых операций путем инвестиций в выгодные интернет-проекты. Поддавшись на предложение получать большие дивиденды, самарец взял кредиты в разных банках и перевел все свои деньги в размере более 1 млн руб. на указанные злоумышленником счета. Спустя некоторое время неизвестный перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек