В Самаре возбудят уголовное дело из-за травли школьницы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы из Самарской области.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что в самарской школе №63 ученица подвергается постоянным нападкам одноклассников, но администрация учебного учреждения ничего не делает.

16 октября СУ СК РФ по Самарской области сообщило, что начало проверку в связи с этим. Теперь же глава ведомства поручил возбудить уголовное дело и представить доклад.

Также свою проверку начала и прокуратура Самарского района Самары.