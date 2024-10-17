В Самаре возбудят уголовное дело из-за травли школьницы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении школьницы из Самарской области.
Ранее в Интернете появилась информация о том, что в самарской школе №63 ученица подвергается постоянным нападкам одноклассников, но администрация учебного учреждения ничего не делает.
16 октября СУ СК РФ по Самарской области сообщило, что начало проверку в связи с этим. Теперь же глава ведомства поручил возбудить уголовное дело и представить доклад.
Также свою проверку начала и прокуратура Самарского района Самары.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек