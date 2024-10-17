Двух жителей Самарской области задержали за организацию фиктивных браков для мигрантов

В Самарской области по материалам ФСБ возбудили уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Самарской области.
По версии правоохранителей, двое жителей Кинеля помогали выходцам из центральноазиатских республик заключать фиктивные браки с гражданками РФ. Таким образом иностранцы могли дольше оставаться в стране.
Подозреваемые задержаны.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек