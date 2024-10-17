В Самарской области закупят 15 БПЛА для мониторинга пожарной безопасности лесов

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым в региональную программу по развитию лесного хозяйства внесут ряд изменений. В частности, предлагается приобрести 15 беспилотников, с помощью которых можно будет отслеживать пожарную безопасность лесов в регионе.

"В рамках региональной составляющей федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" обозначена задача по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы на период до 2030 года", - отмечается в тексте документа.

Региональные власти планируют приобрести 15 БПЛА для мониторинга пожарной опасности в лесах, а также оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, "включая разведку очагов возгорания в ходе их ликвидации".

Беспилотники будут закуплены, исходя из постановления, до 31 декабря 2025 года.