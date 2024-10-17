16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Свыше 100 тысяч клиентов "ЭнергосбыТ Плюс" внесли вклад в сохранение природы Экологические проекты "КуйбышевАзота" отметили на высоком уровне Самарцы сообщают о возможном захвате озера Сабур в частную собственность В Самарской области закупят 15 БПЛА для мониторинга пожарной безопасности лесов Эколого-аналитические лаборатории АО "Транснефть - Приволга" за девять месяцев 2024 года выполнили около 30 тыс. исследований

Экология Общество

В Самарской области закупят 15 БПЛА для мониторинга пожарной безопасности лесов

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 165
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым в региональную программу по развитию лесного хозяйства внесут ряд изменений. В частности, предлагается приобрести 15 беспилотников, с помощью которых можно будет отслеживать пожарную безопасность лесов в регионе.

"В рамках региональной составляющей федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы" нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" обозначена задача по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы на период до 2030 года", - отмечается в тексте документа.

Региональные власти планируют приобрести 15 БПЛА для мониторинга пожарной опасности в лесах, а также оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров, "включая разведку очагов возгорания в ходе их ликвидации".

Беспилотники будут закуплены, исходя из постановления, до 31 декабря 2025 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей ОкнаСамара 19 сентября 2024 05:43 Жители выступили против появления завода по переработке вторичного алюминия в Кинеле

Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Teil Spiner 16 июля 2023 02:45 Ихтиофауне Саратовского водохранилища угрожает фибросаркома

Как можно вирусное заболевание исследовать бактериологическим способом?🙈

Василий Михайлов 06 декабря 2022 17:37 Парк им. 60-летия Советской власти включили в зеленый пояс Самары

Можно узнать фамилии тех 129

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:36 ООО "Газпром трансгаз Самара" возьмет под патронат особо охраняемые природные территории

Главное, дело.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3