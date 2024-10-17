Жителя Самары задержали по подозрению в убийстве друга

В Самаре задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 16 октября он выпивал в гостях у своего 59-летнего знакомого. Мужчины поссорились, и обвиняемый два раза ударил приятеля ножом в грудь. Потерпевший скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении самарцу под стражу.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек