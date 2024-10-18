16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарчанку подозревают в истязании малолетней дочери Суд отправил под арест экс-министра строительства Николая Плаксина Судимый житель Уфы попался в Похвистнево на попытке сбыть 98 доз героина Думал, что нашел, оказалось - украл: в Кинеле задержали мужчину, похитившего телефон у ребенка Задержан экс-министр финансов Самарской области Андрей Прямилов

Преступления Происшествия

Думал, что нашел, оказалось - украл: в Кинеле задержали мужчину, похитившего телефон у ребенка

КИНЕЛЬ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 143
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кинеле оперативники в течение суток задержали подозреваемого в краже телефона. Камеры наблюдения зафиксировали момент хищения — прохожий взял забытое ребенком на лавочке устройство, отключил и положил в карман, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В конце сентября в полицию Кинеля обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о пропаже мобильного телефона. Ущерб потерпевшая оценила в 8990 рублей.

Женщина рассказала, что ее дочь гуляла на Привокзальной площади и забыла телефон на скамейке. Пропажу гаджета она обнаружила спустя несколько минут, но, когда вернулась к месту, где его оставила, телефона уже не было. Самостоятельные попытки матери с ребенком разыскать имущество не увенчались успехом — телефон был отключен, и женщина обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители по камерам смогли отследить момент хищения — один из прохожих взял устройство, отключил и положил в карман.

Полиция выяснила, что к преступлению может быть причастен 49-летний местный житель, вычислили, где он проживает и задержали. Ранее не судимый мужчина признался, что телефон успел продать, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

 

"Потерпевшей сотрудники полиции разъяснили порядок подачи гражданского иска. Полицейские внесли данные в реестр и продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3