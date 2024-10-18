Думал, что нашел, оказалось - украл: в Кинеле задержали мужчину, похитившего телефон у ребенка

В Кинеле оперативники в течение суток задержали подозреваемого в краже телефона. Камеры наблюдения зафиксировали момент хищения — прохожий взял забытое ребенком на лавочке устройство, отключил и положил в карман, сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В конце сентября в полицию Кинеля обратилась 35-летняя местная жительница с заявлением о пропаже мобильного телефона. Ущерб потерпевшая оценила в 8990 рублей.

Женщина рассказала, что ее дочь гуляла на Привокзальной площади и забыла телефон на скамейке. Пропажу гаджета она обнаружила спустя несколько минут, но, когда вернулась к месту, где его оставила, телефона уже не было. Самостоятельные попытки матери с ребенком разыскать имущество не увенчались успехом — телефон был отключен, и женщина обратилась за помощью в полицию.

Правоохранители по камерам смогли отследить момент хищения — один из прохожих взял устройство, отключил и положил в карман.

Полиция выяснила, что к преступлению может быть причастен 49-летний местный житель, вычислили, где он проживает и задержали. Ранее не судимый мужчина признался, что телефон успел продать, а деньги потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

"Потерпевшей сотрудники полиции разъяснили порядок подачи гражданского иска. Полицейские внесли данные в реестр и продолжают мероприятия по розыску похищенного имущества", - отмечается в сообщении.