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Преступления Происшествия

Тольяттинка зарегистрировала в своей однушке 10 мигрантов

ТОЛЬЯТТИ. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти 28-летняя безработная местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, в сентябре 2024 г. женщина поставила на миграционный учет в своей однушке 10 иностранцев. Предоставлять им жилье тольяттинка, естественно, не собиралась.

Женщина признала вину и рассказала, что получила за "услуги" около 3 тыс. рублей.

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