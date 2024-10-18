Тольяттинка зарегистрировала в своей однушке 10 мигрантов

В Тольятти 28-летняя безработная местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии правоохранителей, в сентябре 2024 г. женщина поставила на миграционный учет в своей однушке 10 иностранцев. Предоставлять им жилье тольяттинка, естественно, не собиралась.
Женщина признала вину и рассказала, что получила за "услуги" около 3 тыс. рублей.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек