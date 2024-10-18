Самарчанку подозревают в истязании малолетней дочери

В Самаре 27-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела об истязании ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, с 2022 по 2024 г. женщина систематически избивала свою дочь 2013 года рождения.

Бабушка ребенка, узнав об этом, инициировала процедуру изъятия девочки у матери. Сейчас девочка находится в социальном учреждении, бабушка оформляет опеку над ней.