Самарчанку подозревают в истязании малолетней дочери

В Самаре 27-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела об истязании ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, с 2022 по 2024 г. женщина систематически избивала свою дочь 2013 года рождения.
Бабушка ребенка, узнав об этом, инициировала процедуру изъятия девочки у матери. Сейчас девочка находится в социальном учреждении, бабушка оформляет опеку над ней.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек