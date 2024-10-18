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"Электрощит Самара" принял участие в круглом столе по кадровым вопросам "Т Плюс" и СамГТУ представили участникам тематического круглого стола наработки по привлечению молодых кадров в энергетику Россельхозбанк: более 123 тысяч студентов вошли в Золотой кадровый резерв АПК Россельхозбанк: рынок труда в АПК "помолодел" в 2024 году Страховой Дом ВСК провел HR-форум в Краснодаре

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"Т Плюс" и СамГТУ представили участникам тематического круглого стола наработки по привлечению молодых кадров в энергетику

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты Самарского филиала ПАО "Т Плюс" и Самарского государственного технического университета (СамГТУ) презентовали свою программу комплексного взаимодействия в рамках круглого стола-практикума "Как сегодня предприятиям справиться с кадровым голодом? Тренды, проблемы, решения". Участниками мероприятия стали представители Министерства труда и Министерства промышленности и торговли Самарской области, руководители отделов кадров крупных предприятий и компаний региона, а также эксперты по подбору персонала.

Энергетики отметили, что дефицит молодых кадров не обошел стороной ни одну отрасль. Для решения этой проблемы компания "Т Плюс" постаралась охватить всю цепочку — от школы до производства.

"В этом году была учреждена Ассоциация опорных вузов ПАО "Т Плюс", призванная повысить привлекательность теплоэнергетики и увеличить число студентов, стремящихся построить свою карьеру в энергетике. В нее вошли 10 учебных заведений Поволжья и Урала, которые готовят ребят по техническим специальностям для ТЭК. Сотрудничество с ключевыми вузами всего за семь месяцев уже показало свою эффективность: число молодых сотрудников до 35 лет, принятых на работу в энергокомпанию, увеличилось на 10%", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

Современные эксперты по подбору персонала должны учитывать, что запросы самих студентов сегодня заметно изменились. Это требует новых, более гибких подходов.

"Если два года назад на каждого выпускника теплоэнергетического факультета СамГТУ приходилось 3-4 заявки от работодателей, то сегодня их число возросло кратно, до 7-8. Неудивительно, что молодые люди уже с первого курса хотят работать и зарабатывать. В этом плане их запросам точно отвечает программа комплексного взаимодействия вуза с компанией "Т Плюс". Она дает возможность студентам с первого курса трудиться на предприятии, нарабатывая стаж. При этом они получают основную стипендию и доплату от работодателя. Эффект от такого подхода очевиден: если в 2023 году в "Т Плюс" трудоустроилось 53 выпускника нашего вуза, то в этом году — уже 71", — рассказал декан теплоэнергетического факультета СамГТУ Константин Трубицын.

В виду эффективности работы Ассоциации опорных вузов энергетики "Т Плюс" нацелены уже в этом году создать аналогичное объединение средне-специальных учреждений в Тольятти.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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