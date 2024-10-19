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Хоккей Спорт

ХК "Лада" проиграл "Адмиралу" - 3:5

ВЛАДИВОСТОК. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Автозаводцы" завершили выездную серию поражением во Владивостоке.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Состав "Лады" претерпел всего пару изменений по сравнению с прошлой победной игрой против "Адмирала" — Александр Трушков и Рафаэль Бикмуллин вышли на площадку вместо Владислава Подъяпольского и Энтони Греко.

В первые минуты матча инициативой владели хоккеисты "Адмирала" и они быстро открыли счет. После дальнего выстрела Либора Шулака шайба угодила Максиму Березину в конек и предательски отскочила в ворота — 1:0. Однако в середине периода тольяттинцы отыгрались, реализовав большинство благодаря Остапу Сафину и его расторопным действиям на чужом пятаке. 1:1.

В следующей трети "моряки" стали еще активнее действовать в атаке. И их даже не смутило удаление Дмитрия Соколова — хозяева при игре "4 на 5" сумели вернуть лидерство в результате успешного побега Кирилла Петькова на рандеву с Александром Трушковым. 2:1. Далее тольяттинцы могли тут же сравнять счет, но Магомед Шараканов попал в штангу. Резкий голевой всплеск случился незадолго до перерыва, когда Даниил Гутик и Вячеслав Основин по разу отличились с интервалом в 15 секунд, причем 78-й номер "Адмирала" это сделал в большинстве. 4:1. Следом отличились "автозаводцы" — Иван Романов выиграл борьбу за шайбу в чужой зоне и затем в ближнем бою разобрался с Андреем Мишуровым. 4:2.

В третьем игровом отрезке ворота "Лады" защищал уже Максим Третьяк, для которого появление на льду оказалось первым в сезоне, но "Адмирал" быстро огорчил и его. Вячеслав Основин при игре "4 на 4" оформил дубль, добив шайбу в цель после броска Артема Чмыхова от борта. 5:2. Правда, волжане сдаваться были не намерены — на 56-й минуте Максим Березин удачно подключился к очередной атаке и с близкого расстояния поразил створ. 5:3. Вслед за этим у "автозаводцев" на площадке вместо голкипера появился шестой полевой, однако цифры на табло больше не изменились. Итог — "Лада" уступает "Адмиралу" в повторной встрече во Владивостоке со счетом 3:5.

Теперь тольяттинцы возвращаются домой и 25 октября они на своем льду сразятся с "Трактором".

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