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Преступления Происшествия

Экс-ДПСник из Безенчука, попавшийся на взятке, напал на следователя и полицейского

БЕЗЕНЧУК. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела ДПС ОМВД России по Безенчукскому району, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных 3 ст. 296 УК РФ (насильственные действия, совершенные в отношении следователя, в связи с производством предварительного расследования), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, бывший инспектор отдела ДПС, подозреваемый в получении взятки, находился в больнице. 18 октября он, препятствуя проведению следственных действий, нанес следователю удар в область живота, а оперуполномоченному органов внутренних дел, осуществляющему оперативное сопровождение по уголовному делу — два удара по руке и плечу, причинив им физическую боль.

Предварительно, причиной нападения стала личная неприязнь к следователю, в чьем производстве находится уголовное дело в отношении экс-ДПСника.

В субботу, 19 октября, подозреваемый бежал из больницы, выпрыгнув в окно. Он скрылся от полицейских, тем самым избежав задержания по уголовному делу

В настоящее время предпринимаются необходимые меры, направленные на установление местонахождения и задержание подозреваемого. Проводятся иные следственные действия, направленные на в установление всех обстоятельств преступной деятельности подозреваемого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

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