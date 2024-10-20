Жительница Безенчука пыталась купить фитнес-тренировки, а отдала мошенникам 400 тыс. рублей

В полицию Безенчука обратилась 44-летняя жительница с заявлением о мошенничестве.
Женщина рассказала сотрудникам полиции, что во время своего декретного отпуска решила подтянуть фигуру и начать заниматься спортом, купив онлайн-тренировки. Наткнувшись на выгодное предложение, потерпевшая заинтересовалась и связалась с "тренером".
Доверившись злоумышленнику, женщина оплатил полный курс тренировок, введя свои банковские данные по присланной ей ссылке. Спустя время со счета потерпевшей списалось более 400 тыс. руб., которые она с мужем откладывали на первый семейный отпуск с ребенком.
По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба облГлавка.
Последние комментарии
Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек