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Преступления Происшествия

Жительница Безенчука пыталась купить фитнес-тренировки, а отдала мошенникам 400 тыс. рублей

БЕЗЕНЧУК. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Безенчука обратилась 44-летняя жительница с заявлением о мошенничестве.

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что во время своего декретного отпуска решила подтянуть фигуру и начать заниматься спортом, купив онлайн-тренировки. Наткнувшись на выгодное предложение, потерпевшая заинтересовалась и связалась с "тренером".

Доверившись злоумышленнику, женщина оплатил полный курс тренировок, введя свои банковские данные по присланной ей ссылке. Спустя время со счета потерпевшей списалось более 400 тыс. руб., которые она с мужем откладывали на первый семейный отпуск с ребенком.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба облГлавка. 

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