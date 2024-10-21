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Экономика и бизнес

На склоне площади Славы продают земли за 120 млн рублей

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На пересечении ул. Маяковского и Волжского проспекта в Самаре выставили на продажу два земельных участка за 120 млн рублей.

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

Участки заняты автостоянками. Общая площадь земли составляет более 3 тыс. кв. метров. Назначение территории — под офисы, банки, научные, проектные и конструкторские организации. По данным Росреестра, кадастровая стоимость участков составляет 28,5 млн рублей.

Согласно ЕГРН, земли принадлежат ООО "Планета". Как следует из ИАС Seldon.Basis, компания образована в 2018 г. и принадлежит Елене Путинцевой. Информсистема характеризует коммерческую деятельность компании как нерегулярную и убыточную: в 2023 г. чистый убыток составил 2,4 млн рублей. Компания зарегистрирована по адресу ТРК "Грин Парк" на ул. Димитрова. Здесь же зарегистрированы организации, имеющие отношение к Алексею Шалагину — одному из создателей сетей магазинов "Самара Продукт", а также ресторанов "Бирхаус". В открытых источниках сообщается, что Елена Путинцева приходится ему сестрой.

Из истории земельных участков следует, что они на протяжении долгого времени заняты автостоянками. Сначала ими владело ООО "Радуга". В 2008 г. организация продала территории ООО "Голден Чериот Самара", которое задумало здесь строительство гостиничного комплекса. Планам препятствовала смена зонирования земли под участками: в 2010 г. по решению мэрии Самары территорию перевели из зоны Ц-1 (деловые и коммерческие предприятия) в Р-2 (парки, бульвары и набережные). Попытки компании оспорить это решение провалились в судах.

В 2018 г. собственником земель стало ООО "Планета". Затем новый собственник один из участков сдал в аренду ООО Юридическая Компания "Самара" с целью организации автомобильной стоянки. Последнее по договору субаренды предоставило площадку индивидуальному предпринимателю Леониду Катину для реализации инвестиционного проекта для обустройства места общественного питания. По данным ИАС Seldon.Basis, он аффилирован главе ГК "Берег" Александру Катину.

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