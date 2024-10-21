На склоне площади Славы продают земли за 120 млн рублей

На пересечении ул. Маяковского и Волжского проспекта в Самаре выставили на продажу два земельных участка за 120 млн рублей.

Участки заняты автостоянками. Общая площадь земли составляет более 3 тыс. кв. метров. Назначение территории — под офисы, банки, научные, проектные и конструкторские организации. По данным Росреестра, кадастровая стоимость участков составляет 28,5 млн рублей.

Из истории земельных участков следует, что они на протяжении долгого времени заняты автостоянками. Сначала ими владело ООО "Радуга". В 2008 г. организация продала территории ООО "Голден Чериот Самара", которое задумало здесь строительство гостиничного комплекса. Планам препятствовала смена зонирования земли под участками: в 2010 г. по решению мэрии Самары территорию перевели из зоны Ц-1 (деловые и коммерческие предприятия) в Р-2 (парки, бульвары и набережные). Попытки компании оспорить это решение провалились в судах.

В 2018 г. собственником земель стало ООО "Планета". Затем новый собственник один из участков сдал в аренду ООО Юридическая Компания "Самара" с целью организации автомобильной стоянки. Последнее по договору субаренды предоставило площадку индивидуальному предпринимателю Леониду Катину для реализации инвестиционного проекта для обустройства места общественного питания. По данным ИАС Seldon.Basis, он аффилирован главе ГК "Берег" Александру Катину.