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Облправительство Власть и политика

Самарский минтранс обрел нового руководителя

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области назначен Сергей Карпов. В понедельник, 21 октября, на оперативном совещании облправительства его представил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: mnn.rosavtodor.gov.ru

"У Сергея Васильевича большой опыт в дорожном строительстве, организации работ по содержанию дорог, он работал министром транспорта Республики Крым, генеральным директором Агентства автомобильного транспорта Москвы, руководил управлением автомобильной магистрали "Москва — Нижний Новгород", — сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев, обращаясь к Сергею Карпову, отметил, что в Самарской области у него будет много работы, а жители часто жалуются на состояние дорог.

Также губернатор дал понять, что статус первого замминистра для Сергея Карпова является временным: "Министерство транспорта обрело руководителя. И мы в команде правительства тоже его обрели".

Напомним, Иван Пивкин, возглавлявший минтранс с 2012 г., был задержан в рабочем кабинете 21 июня. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонт и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".

Сергей Карпов родился в 1972 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургскую государственную лесотехническую академию им. С. М. Кирова по специальности "машины и оборудование лесного комплекса". Трудовую деятельность начал в 2006 г. в ОАО "Западный скоростной диаметр", где прошел путь от ведущего специалиста до начальника отдела подготовки строительства. С 2006 по 2017 г. работал начальником отдела, затем начальником территориального управления ГК "Автодор". С 2017 по 2018 г. занимал должность председателя Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым, в 2018 г. был назначен министром транспорта Республики Крым. С марта 2021 г. назначен заместителем начальника ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, а в мае 2021 г. утвержден в должности начальника учреждения.

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