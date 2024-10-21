Самарский минтранс обрел нового руководителя

Первым заместителем министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области назначен Сергей Карпов. В понедельник, 21 октября, на оперативном совещании облправительства его представил губернатор Вячеслав Федорищев.

"У Сергея Васильевича большой опыт в дорожном строительстве, организации работ по содержанию дорог, он работал министром транспорта Республики Крым, генеральным директором Агентства автомобильного транспорта Москвы, руководил управлением автомобильной магистрали "Москва — Нижний Новгород", — сказал глава региона.

Вячеслав Федорищев, обращаясь к Сергею Карпову, отметил, что в Самарской области у него будет много работы, а жители часто жалуются на состояние дорог.

Также губернатор дал понять, что статус первого замминистра для Сергея Карпова является временным: "Министерство транспорта обрело руководителя. И мы в команде правительства тоже его обрели".

Напомним, Иван Пивкин, возглавлявший минтранс с 2012 г., был задержан в рабочем кабинете 21 июня. Его подозревают в превышении должностных полномочий (п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Сообщалось, что "речь идет о существовании в регионе преступного коррупционного картеля, когда все торги на ремонт и строительство дорог заранее распределялись между определенным пулом подрядчиков".