Новые знания и экспертный взгляд: в Самаре прошли "Стартап-выходные" для начинающих предпринимателей

19-20 октября в региональном центре "Мой бизнес" состоялись "Стартап-выходные". Организатором практического мероприятия стал Региональный центр инноваций StartupSamara и областное минэкономразвития.

Участники интенсива смогли прокачать свои навыки в предпринимательской деятельности, найти новые бизнес-идеи, и пообщаться с единомышленниками.

"Подобные мероприятия помогают начинающим предпринимателям минимизировать ошибки, выстроить правильную стратегию, оценить свой продукт, найти потенциальных потребителей, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В регионе сформирован целый комплекс мер поддержки для тех, кто делает первые шаги в предпринимательстве и нуждается в образовательной, финансовой, наставнической помощи. Узнать подробнее о них можно на нашем портале mybiz63.ru".

Во время двухдневного образовательного интенсива участники проработали свои бизнес-идеи, стартапы и смогли оценить их эффективность. Кроме того, каждый смог презентовать свои проекты перед приглашенными экспертами.

"Стартап-выходные" мы проводим уже более 10 лет для того, чтобы у нас начинающие предприниматели, те, кто начинает путь в технологическом предпринимательстве смогли проработать свои бизнес-модели, смогли свою идею сформулировать, прогнать их через экспертов, получить обратную связь, выйти с мероприятия с пониманием того, какие первые шаги в бизнесе необходимо сделать и, возможно, прийти на следующие наши программы", — пояснил Александр Клюкач, руководитель "StartupSamara".

"Стартап-выходные" оказались полезны и тем, кто уже разрабатывает свой бизнес-проект и нуждается в обратной связи, и тем, кто находится в поиске новых идей и единомышленников.

"Я биолог, магистр первого курса. Сейчас хочу открыть свой стартап, связанный с едой, с пищевыми добавками. Она будет сбалансирована, с подсчитанными калориями, и её будет легко употреблять в походах, в машине. Пока мы создали презентацию, паспорт проекта и понимаем, что не хватает знаний и, порой, физических ресурсов. Мы связаны со стартап-центром, и они нам помогают, направляют", — рассказывает участница интенсива Анастасия Пивнева.

"В будущем я хотел бы создать свое дело, стать предпринимателем. Здесь я нахожу единомышленников, перенимаю опыт у более компетентных людей. Кроме того, я расширяю свои знания в построении бизнеса, понимаю, как устроены бизнес-модели", — рассказал участник мероприятия, студент Дмитрий Пыпыч.

В Самарской области созданы все условия для успешного старта и работы начинающих предпринимателей — это важное направление деятельности областного Правительства во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым. Поддержку бизнесу оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".