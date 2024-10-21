Подростка из Самарской области будут судить за нападение с ножом на отца

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В Ставропольском районе Самарской области закончилось расследование уголовного дела 16-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в умышленном причинении тяжких травм. Об этом сообщает региональное СУ СК.