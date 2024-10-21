Подростка из Самарской области будут судить за нападение с ножом на отца

В Ставропольском районе Самарской области закончилось расследование уголовного дела 16-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в умышленном причинении тяжких травм. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, 8 мая 2024 г. подросток ударил ножом 50-летнего отца. Пострадавшего госпитализировали с тяжкими травмами.
Уголовное дело направлено в суд.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек