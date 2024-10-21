Самарский пловец Кирилл Пульвер награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

Кирилл Пульвер награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Соответствующий указ - "О награждении государственными наградами Российской Федерации" № 898, подписан президентом РФ 21 октября, "за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских Играх в Париже медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награжден Кирилл Пульвер - спортсмена-инструктора сборной команды РФ по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, двукратный призер Паралимпийских Игр".