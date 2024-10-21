"Ладья" проиграла "Мамонтам Югры"

Хоккеисты "Ладьи" потерпели поражение в Ханты-Мансийске.

Перед поединком против "Мамонтов Югры" тольяттинцы вернулись к игре в восемь защитников — Никита Сташевский полностью восстановился после болезни и был заявлен на матч вместо нападающего Владислава Гурьева. Также тренерский штаб "Ладьи" совершил несколько перестановок внутри звеньев и доверил оборону последнего рубежа Даниле Овчарику.

В стартовой трети ни одной команд не удалось завладеть инициативой и открыть счет, а вот уже во втором периоде игра развивалась под диктовку "Мамонтов Югры", чему способствовали удаления у волжан. И на 27-й минуте югорчане сумели забить в тот момент, когда у "Ладьи" на площадку возвращался оштрафованный хоккеист — точный бросок от синей линии удался Максиму Сахарову. 1:0. Далее тольяттинцы очень много времени проводили в обороне, а все попытки умчать в редкую контратаку пресекались обороной хозяев.

В третьем игровом отрезке "Мамонты Югры" только укрепили свое преимущество. На исходе 47-й минуты Максим Сахаров оформил дубль в результате курьеза — шайба после броска защитника югорчан попала в ногу Денису Истюфееву и коварно отскочила в сетку. 2:0. Этот эпизод, судя по всему, деморализовал тольяттинцев, так как вскоре Иван Сокольский увеличил отрыв "мамонтов". 3:0. Этот эпизод вынудил "Ладью" пойти на вратарскую рокировку, однако замена Данилы Овчарика на Семена Фролова уже никак не повлияла на исход встречи. Итог — поражение подопечных Сергея Лопушанского в Ханты-Мансийске со счетом 0:3.

Следующие игры "Ладья" проведет 28 и 29 октября в Новомосковске, где сразится с новичком МХЛ — командой "АКМ-Новомосковск".