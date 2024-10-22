Музей-галерея "Заварка" приглашает самарцев на концерт фольклорной музыки

В музее-галерее "Заварка" с 24 по 26 октября пройдет цикл творческих и музыкальных мероприятий. Главным станет концерт фольклорной музыки (6+). Он состоится в четверг, 24 октября, в 19:00.

Перед гостями выступят ансамбль "Вечора" (Самара) и Александр Яшин — филолог-фольклорист, руководитель фольклорно-этнографических ансамблей "Равень" (Москва) и "Череда" (Новосибирск).

В музее-галерее "Заварка" встретятся два направления русской традиционной культуры — сказки и песни, которым не меньше (а некоторым и больше) ста лет. На концерте прозвучат нетипичные, "серьезные" сказки, в сюжете которых переплетаются мотивы судьбы и любви, радости и скорби. Посетители также услышат жизненные песни с настоящим русским "деревенским" говором. Вход на мероприятие — 350 рублей.

В пятницу, 25 октября, в 18:00 пройдет лекция "Что скрывает сказка?" (12+). Ее прочитает филолог Петр Лукрица. Встреча проходит в рамках действующей в "Заварке" выставки "Было/Не было" (12+) и посвящена скрытым смыслам сказок.

Сказки любят все, как дети, так и взрослые, но далеко не каждый догадывается об истинных смыслах знакомых всем историй. Зачем Бабе Яге костяная нога? Кто такой Морозко? На лекции посетители узнают ответы на эти и другие вопросы. Вход на мероприятие — 250 рублей.

В субботу, 26 октября, в 11:00 состоится детская экскурсия (6+) по выставке "Было/Не было" (12+).

Зачем нужно рассказывать сказки? Что такое быличка и чем она отличается от легенды и сказания? Вместе со старшим научным сотрудником музея Ариной Гусаровой дети (и взрослые, которые не разучились играть) отправятся в путешествие, где узнают про кикимор и домовых, услышат звуки старинной волынки, рассказывающей о далеких путешествиях, выяснят, что нужно делать, чтобы спастись от лешего и выбраться из лесной чащи. Посетители также придумают собственные названия для сказок. Вход на мероприятие — 250 рублей.