Молодой тольяттинец незаметно вынес из магазина алкоголь на 20 тысяч и выпил его дома

В Тольятти сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу из сетевого магазина. Злоумышленник похитил алкогольную продукцию на сумму около 20 000 рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Центрального района Тольятти обратилась директор магазина. Женщина рассказала, что при инвентаризации обнаружила недостачу алкоголя на сумму 20 тыс. рублей. Полиция по видеокамерам смогла отследить, что спиртное похитил парень. Выяснив, что к преступлению может быть причастен ранее судимый 22-летний местный житель, его вычислили и задержали.

Он признался и рассказал, что, отжав входную дверь, проник в магазин и похитил алкоголь, который позже выпил дома.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище".