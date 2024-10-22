Указом президента Российской Федерации № 892 от 17 октября 2024 г. коллектив акционерного общества РКЦ "Прогресс" награжден Орденом Гагарина за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и укрепление обороноспособности страны.

Орден Гагарина был учрежден 27 мая 2023 года. Первым кавалером Ордена Гагарина стала Валентина Терешкова.

Ракетно-космический центр "Прогресс" занимает лидирующие позиции в сфере разработки, производства и эксплуатации ракет-носителей среднего класса как среди российских, так и среди зарубежных предприятий.