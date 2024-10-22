С 23 по 30 октября в Самаре пройдет The ART FILM FESTIVAL

В Самаре с 23 по 30 октября пройдет The ART FILM FESTIVAL. Проект реализуется в рамках коллаборации музея с международным изданием об искусстве The Art Newspaper Russia.

В программе этого года - новые художественные и документальные фильмы российских и зарубежных авторов, которые посвящены широкому кругу вопросов, связанных с темой искусства.

Откроется фестиваль картиной "Мануфактура культуры", которая демонстрирует, как индустриальные здания трансформируются в современные арт-пространства, в пяти городах России.

Одним из главных героев выступает здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова в Самаре, получившее вторую жизнь как первый филиал Третьяковской галереи. В фильме, помимо Самары, рассказывается об опыте Ярославля, Калининграда, Сысерти и Егорьевска, который позволил преобразовать прошлое в будущее.

В Самаре фильм представит музыкант и руководитель пиар-службы Третьяковки в Самаре Алексей Тилли.

Продолжится фестиваль отечественным роуд-муви "Трагедия в углу", который расскажет, что движет региональными современными художниками, которые творят вне столиц.

Итальянская картина "Арте повера, заметки для истории" исследует историю "бедного искусства" при участии главных героев этого движения.

Еще одной важной темой фестиваля станет осмысление роли архитектуры. Окуная в атмосферу шумного Мумбая, новая работа Ила Бека и Луиз Лемуан "Чувство ритма" (Франция, Индия) расскажет о взаимодействии художника с городской средой.

Перед каждой картиной пройдут короткие лекции от сотрудников Третьяковки в Самаре.