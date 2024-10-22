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Кино Культура

С 23 по 30 октября в Самаре пройдет The ART FILM FESTIVAL

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 23 по 30 октября пройдет The ART FILM FESTIVAL. Проект реализуется в рамках коллаборации музея с международным изданием об искусстве The Art Newspaper Russia.

Фото: Филиал Третьяковской галереи в Самаре

В программе этого года - новые художественные и документальные фильмы российских и зарубежных авторов, которые посвящены широкому кругу вопросов, связанных с темой искусства.

Откроется фестиваль картиной "Мануфактура культуры", которая демонстрирует, как индустриальные здания трансформируются в современные арт-пространства, в пяти городах России.

Одним из главных героев выступает здание Фабрики-кухни завода им. Масленникова в Самаре, получившее вторую жизнь как первый филиал Третьяковской галереи. В фильме, помимо Самары, рассказывается об опыте Ярославля, Калининграда, Сысерти и Егорьевска, который позволил преобразовать прошлое в будущее.

В Самаре фильм представит музыкант и руководитель пиар-службы Третьяковки в Самаре Алексей Тилли.

Продолжится фестиваль отечественным роуд-муви "Трагедия в углу", который расскажет, что движет региональными современными художниками, которые творят вне столиц.

Итальянская картина "Арте повера, заметки для истории" исследует историю "бедного искусства" при участии главных героев этого движения.

Еще одной важной темой фестиваля станет осмысление роли архитектуры. Окуная в атмосферу шумного Мумбая, новая работа Ила Бека и Луиз Лемуан "Чувство ритма" (Франция, Индия) расскажет о взаимодействии художника с городской средой.

Перед каждой картиной пройдут короткие лекции от сотрудников Третьяковки в Самаре.

  • 23 октября, 19:00, "Мануфактура культуры", 18+, билеты
  • 26 октября, 19:00, "Трагедия в углу", 18+, билеты
  • 28 октября, 19:00, "Arte Povera", 18+, билеты
  • 30 октября, 19:00, "Чувство ритма", 18+, билеты

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Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

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