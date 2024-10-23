Тольяттинцев пригласили познакомиться с проектами будущего

Дроны вместо курьеров? Такую цель ставит производитель и разработчик беспилотников — компания "Транспорт будущего".

Если вы хотите стать частью создания новой отрасли, которая зарождается в Тольятти, приглашаем вас на открытое мероприятие "Антирабство. Проекты будущего". На нем вы узнаете, кто он — человек будущего, решающий вызовы настоящего?

Об этом расскажет руководитель направления "Человек+" Национальной Технологической инициативы, основатель ассоциации развития частной космонавтики Сергей Иванов. Вы сможете принять участие в конкурсе по созданию маршрутов для дронов-доставщиков. Победители получат в подарок дрон для аэрофотосъемки, денежные призы и помогут Тольятти стать первым городом России, где доставку осуществляют курьеры или беспилотники.

Также у вас будет возможность увидеть и сфотографироваться рядом с уникальным дроном-доставщиком, который собирают в Тольятти.

Дата мероприятия: 26 октября. Время: 17:00 (сбор гостей в 16.30). Место: зал "Галактика" кинотеатра "Аэрохолл".

Участие бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.