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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Тольяттинцев пригласили познакомиться с проектами будущего

ТОЛЬЯТТИ. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
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Дроны вместо курьеров? Такую цель ставит производитель и разработчик беспилотников — компания "Транспорт будущего".

Если вы хотите стать частью создания новой отрасли, которая зарождается в Тольятти, приглашаем вас на открытое мероприятие "Антирабство. Проекты будущего".  На нем вы узнаете, кто он — человек будущего, решающий вызовы настоящего?

Об этом расскажет руководитель направления "Человек+" Национальной Технологической инициативы, основатель ассоциации развития частной космонавтики Сергей Иванов. Вы сможете принять участие в конкурсе по созданию маршрутов для дронов-доставщиков. Победители получат в подарок дрон для аэрофотосъемки, денежные призы и помогут Тольятти стать первым городом России, где доставку осуществляют курьеры или беспилотники.

Также у вас будет возможность увидеть и сфотографироваться рядом с уникальным дроном-доставщиком, который собирают в Тольятти.

Дата мероприятия: 26 октября. Время: 17:00 (сбор гостей в 16.30). Место: зал "Галактика" кинотеатра "Аэрохолл".

Участие бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

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"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

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