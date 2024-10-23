Диана Шнайдер с победы начала турнир в Японии

Уроженка Тольятти, 16-я ракетка мира Диана Шнайдер одержала уверенную победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Токио с 49-й ракеткой рейтинга спортсменкой из Болгарии Викторией Томовой со счетом 6:2, 6:2, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Шнайдер сделала две подачи навылет, две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету ее соперницы два эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В следующем круге Шнайдер встретится с победительницей пары Саяка Исии — Зейнеп Сенмез.

Турнир в Токио проходит с 21 по 27 октября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлогоднего турнира является российская теннисистка Вероника Кудерметова.