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Олимпийские Спорт

Диана Шнайдер с победы начала турнир в Японии

ТОКИО. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Тольятти, 16-я ракетка мира Диана Шнайдер одержала уверенную победу в матче второго круга турнира WTA-500 в Токио с 49-й ракеткой рейтинга спортсменкой из Болгарии Викторией Томовой со счетом 6:2, 6:2, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час 16 минут. Шнайдер сделала две подачи навылет, две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету ее соперницы два эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трех.

В следующем круге Шнайдер встретится с победительницей пары Саяка Исии — Зейнеп Сенмез.

Турнир в Токио проходит с 21 по 27 октября. Призовой фонд составляет $ 922 573. Победительницей прошлогоднего турнира является российская теннисистка Вероника Кудерметова.

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