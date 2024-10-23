77% работающих россиян не берут больничный из-за гриппа или ОРВИ

Более половины россиян (55%) болеют простудой или гриппом два-три раза в год. 74% отметили, что чаще всего плохо себя чувствуют осенью: 54% из них в октябре-ноябре подхватывают вирус, а у 20% обостряются хронические заболевания. Лишь 23% работающих россиян берут больничный в случае недомогания, выяснили СК "Росгосстрах" и Исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса¹.

Россияне рассказали, какие меры принимают для подготовки к осеннему сезону гриппа и простуд (можно было дать несколько ответов):

чаще проветривают помещение - 66%;

принимают витамины и БАДы - 62%;

повышают физическую активность - 39%;

выбирают питание с избытком витаминов и минералов - 39%;

избегают мест с большим скоплением людей - 36%;

проходят профилактический медицинский осмотр - 24%;

повышают физическую активность - 31%;

используют антисептические средства - 31%.

Если уберечься от простуды все же не удается, две трети россиян (68%) лечатся самостоятельно, так как знают, какие лекарства им помогают. 29% вызывают врача или идут в поликлинику за назначениями, а 2% обращаются к врачу с помощью телемедицины. Лишь 1% опрошенных не принимают никаких мер, рассчитывая, что организм справится с болезнью самостоятельно.

Большая часть респондентов (84%) обращается за медицинской помощью в рамках ОМС, еще 9% лечатся по ДМС. Остальные получают консультации частным образом.

Подхватив вирус, 39% опрошенных россиян на один-два дня остаются дома, 27% продолжают ходить на работу, 12% берут больничный, но продолжают выполнять рабочие задачи, еще столько же уходят на "удаленку" на период болезни. Лишь 10% россиян оформляют больничный и полностью отключаются от работы.

77% россиян не берут больничный по нескольким причинам: трети из них достаточно отлежаться пару дней дома, четверть не видит в больничном смысла, так как все равно приходится работать, каждый пятый признался, что брать больничный финансово невыгодно, 17% не могут найти себе замену на работе на время отсутствия, еще 5% пожаловались, что в их компаниях не приветствуются больничные, это чревато даже потерей работы.

Чуть более половины (53%) россиян оформляют больничный при заболевании средней тяжести, еще 42% уходят на больничный только при тяжелом течении болезни. Лишь 4% берут больничный при выявлении любых недомоганий (боли в горле, насморке, кашле).

"Часть россиян не уделяют должного внимания своему здоровью и нередко отказываются от полноценного отдыха во время болезни, не давая организму возможности восстановиться и подвергая опасности окружающих. Как показал опрос, большинство также занимаются самолечением, что часто приводит к осложнениям. Чтобы избежать серьезных последствий, лучше всего обратиться к врачу и следовать назначенному лечению, - говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова. - В разгар болезни особенно важно иметь возможность проконсультироваться со специалистом не выходя из дома. Возможность воспользоваться услугами телемедицины включена во многие программы ДМС нашей компании, но есть и специальный коробочный продукт "Доктор онлайн", который поможет дистанционно получить консультацию терапевтов, педиатров и узких специалистов".

¹ Репрезентативный опрос проведен в октябре 2024 года среди 2010 граждан 25-50 лет во всех федеральных округах РФ