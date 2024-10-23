77% работающих россиян не берут больничный из-за гриппа или ОРВИ

Более половины россиян (55%) болеют простудой или гриппом два-три раза в год. 74% отметили, что чаще всего плохо себя чувствуют осенью: 54% из них в октябре-ноябре подхватывают вирус, а у 20% обостряются хронические заболевания. Лишь 23% работающих россиян берут больничный в случае недомогания, выяснили СК "Росгосстрах" и Исследовательский центр Зарплаты.ру в ходе опроса¹.
Россияне рассказали, какие меры принимают для подготовки к осеннему сезону гриппа и простуд (можно было дать несколько ответов):
- чаще проветривают помещение - 66%;
- принимают витамины и БАДы - 62%;
- повышают физическую активность - 39%;
- выбирают питание с избытком витаминов и минералов - 39%;
- избегают мест с большим скоплением людей - 36%;
- проходят профилактический медицинский осмотр - 24%;
- повышают физическую активность - 31%;
- используют антисептические средства - 31%.
Если уберечься от простуды все же не удается, две трети россиян (68%) лечатся самостоятельно, так как знают, какие лекарства им помогают. 29% вызывают врача или идут в поликлинику за назначениями, а 2% обращаются к врачу с помощью телемедицины. Лишь 1% опрошенных не принимают никаких мер, рассчитывая, что организм справится с болезнью самостоятельно.
Большая часть респондентов (84%) обращается за медицинской помощью в рамках ОМС, еще 9% лечатся по ДМС. Остальные получают консультации частным образом.
Подхватив вирус, 39% опрошенных россиян на один-два дня остаются дома, 27% продолжают ходить на работу, 12% берут больничный, но продолжают выполнять рабочие задачи, еще столько же уходят на "удаленку" на период болезни. Лишь 10% россиян оформляют больничный и полностью отключаются от работы.
77% россиян не берут больничный по нескольким причинам: трети из них достаточно отлежаться пару дней дома, четверть не видит в больничном смысла, так как все равно приходится работать, каждый пятый признался, что брать больничный финансово невыгодно, 17% не могут найти себе замену на работе на время отсутствия, еще 5% пожаловались, что в их компаниях не приветствуются больничные, это чревато даже потерей работы.
Чуть более половины (53%) россиян оформляют больничный при заболевании средней тяжести, еще 42% уходят на больничный только при тяжелом течении болезни. Лишь 4% берут больничный при выявлении любых недомоганий (боли в горле, насморке, кашле).
"Часть россиян не уделяют должного внимания своему здоровью и нередко отказываются от полноценного отдыха во время болезни, не давая организму возможности восстановиться и подвергая опасности окружающих. Как показал опрос, большинство также занимаются самолечением, что часто приводит к осложнениям. Чтобы избежать серьезных последствий, лучше всего обратиться к врачу и следовать назначенному лечению, - говорит заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова. - В разгар болезни особенно важно иметь возможность проконсультироваться со специалистом не выходя из дома. Возможность воспользоваться услугами телемедицины включена во многие программы ДМС нашей компании, но есть и специальный коробочный продукт "Доктор онлайн", который поможет дистанционно получить консультацию терапевтов, педиатров и узких специалистов".
¹ Репрезентативный опрос проведен в октябре 2024 года среди 2010 граждан 25-50 лет во всех федеральных округах РФ
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас