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Брат не за брата: "Дети перемен" выйдут на Wink.ru и START в ноябре

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Премьера восьмисерийной семейной саги "Дети перемен" (18+) состоится в онлайн-кинотеатрах Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и Национальной Медиа Группы) и START в ноябре 2024 года. В главных ролях Виктория Исакова, Тимофей Трибунцев, Слава Копейкин, Сергей Гилев, Александр Яценко, Артем Кошман, Андрей Максимов и другие. За производство нового сериала отвечает START при поддержке "НМГ Студии". Сегодня создатели проекта представили второй тизер.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Новый тизер:

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Новые фото со съемок

Все материалы — копирайт онлайн-кинотеатра Wink.ru.

Новый проект режиссеров и сценаристов Любови Львовой и Сергея Тарамаева ("Фишер", "Черная весна) — авторский взгляд на сложные девяностые и влияние этой эпохи на судьбы людей. Тогда "жизнь по понятиям" разделяла даже самых близких людей, и брат был готов пойти на брата. В центре сюжета — трое сыновей водителя трамвая Флоры (Виктория Исакова) от разных отцов — Петр, Юра и Руслан (Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов). Мать старается объединить непохожих друг на друга братьев в любящую семью. Но за окном 1995 год, везде витает запах быстрой наживы, открываются подпольные клубы и во дворах идут разборки не на жизнь, а на смерть. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. На фоне закрывающихся заводов и ветшающих ДК рушится и семья Флоры.

Как всегда, в сериалах Любови Львовой и Сергея Тарамаева главных героев окружают не менее яркие персонажи второго плана. Так, друзей среднего брата Юры (Макар Хлебников) — принципиального и честного следователя и библиотекаря-поэта — соответственно сыграли Кузьма Котрелёв и Лев Зулькарнаев.

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