Самарская таможня возбудила 11 уголовных дел в 2024 году

Правоохранительными подразделениями Самарской таможни в регионе деятельности Самарской области за девять месяцев 2024 г. возбуждено 11 уголовных дел. Такие данные были озвучены в среду, 23 октября, на пресс-конференции, приуроченной к Дню таможенника РФ, который отмечают 25 октября.

И.о. заместителя начальника Ильфат Сулейманов рассказал об итогах работы Самарской таможни за девять месяцев 2024 года. Офицер пояснил, что по результатам оперативно-служебной деятельности Самарской таможней в указанный период было возбуждено 11 уголовных дел - в основном по линии борьбы с контрабандой наркотиков. Так, по фактам контрабанды наркотических средств и прекурсоров возбуждено три уголовных дела, по факту контрабанды сильнодействующих веществ - два уголовных дела. Три уголовных дела было возбуждено по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей.

По результатам таможенных проверок, которые были проведены по материалам оперативных подразделений, было доначислено более 354 млн рублей.

По итогам совместной работы отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Самарской таможни с иными правоохранительными и таможенными органами в 2024 году из незаконного оборота изъято более 356 кг подконтрольных веществ - наркотики, их прекурсоры и сильнодействующие вещества.

Оперативно-розыскным отделом Самарской таможни совместно с другими правоохранительными органами ведется активная работа по пресечению незаконного оборота табачной продукции. Так, по результатам проведенных в этом году оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 128770 пачек сигарет на общую сумму свыше 19 млн рублей. Сотрудники таможни проводили мероприятия в местах складирования либо оптово-розничной реализации табачной продукции. Среди изъятой табачной продукции есть сигареты иностранного и российского производства. Были обнаружены сигареты как без маркировки, так и с иностранными акцизными марками, а также, предположительно, с поддельными акцизными марками РФ. На данный момент в полицию передано два материала проверок по результатам работы, по одному из которых уже возбуждено уголовное дело.

"Общее количество выявленных административных правонарушений в регионе деятельности Самарской таможни за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 24,5% и составило 1621, - отметил Ильфат Сулейманов. - По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, решения о назначении наказаний приняты на общую сумму свыше 21 млн рублей. Стоит отметить, что в аналогичном периоде прошлого года эта сумма составляла чуть более 10 млн рублей".

Основная доля дел об административных правонарушениях, по словам Сулейманова, возбуждена в связи с непредставлением или несвоевременным представлением в таможенный орган статистических форм учета перемещения товаров.

Также большая часть дел связана с нарушением запретов и ограничений при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС. Кроме того, в этом году отмечается рост количества нарушений, связанных с незаконным перемещением валюты и ювелирных изделий через таможенную границу ЕАЭС.

"Самарской таможней совместно с Министерством обороны отлажена совместная работа по передаче конфискованного товара для нужд СВО, - сообщил журналистам Ильфат Сулейманов. - Так, в этом году мы передали для нужд СВО 22 товарные партии общей стоимостью более 8 млн рублей. Это товары широкого ассортимента, здесь и запчасти для автомобилей, и обувь, полотенца, постельные принадлежности - в общей сложности около 40 тысяч единиц разного имущества. Также передали в зону СВО шесть легковых автомобилей и один трактор. Кроме того, в МЧС России была передана одна партия текстильных изделий, это почти 200 тысяч единиц, в том числе постельное белье и полотенца".