Банк НОВИКОМ подвел итоги акции "Монетная неделя"

Дочерний банк Ростеха принял участие во всероссийской акции "Монетная неделя", прошедшей по инициативе Банка России с 7 по 20 октября 2024 года. За это время в офисы банка в Москве, Нижнем Новгороде, Пензе и Казани было сдано более 53 тысяч монет, которые люди обменивали на бумажные банкноты, а клиенты банка зачисляли на свои счета.
Больше всего монет участники акции принесли в офисы НОВИКОМа в Москве и Нижнем Новгороде. Среди самых популярных оказалась монета номиналом 10 копеек — их сдали 17 967 штук. Второе место заняли монеты достоинством 1 рубль, которых сдали 8 309 штуки. Третьими по частоте сдачи стали 10-рублевые монеты — их в офисы банка принесли 8 015 штук. Меньше всего в копилках посетителей НОВИКОМа хранилось монет номиналом 5 копеек — 1 524 штуки.
В рамках акции "Монетная неделя" в период с 7 по 20 октября в офисах НОВИКОМа любой желающий мог обменять монеты Банка России, выпущенные с 1997 года, на банкноты без комиссии. Для участия не требовалось быть клиентом банка, что сделало акцию доступной для всех желающих.
"Монетная неделя" — инициатива Банка России. Она проводится регулярно для возвращения в оборот монет, хранящихся долгое время у людей дома и не участвующих в экономическом обращении.
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