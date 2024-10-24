Сергей Чемезов озвучил на заседании Совета Федерации предложения по развитию отечественного автомобилестроения

Генеральный директор Ростеха, председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов рассказал о роли корпорации в содействии разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции на 577-м заседании Совета Федерации.
В своем выступлении глава Госкорпорации представил предложения по развитию отечественной автомобилестроительной отрасли. Как отметил Сергей Чемезов, государственное регулирование отрасли должно базироваться на фундаментальном принципе увязки мер господдержки с уровнем фактической локализации продукта.
"Чем больше локализован продукт, тем шире должен быть доступ такого автомобиля к различным программам стимулирования - госзакупкам, льготному кредитованию, льготному лизингу, блоку промышленных субсидий и другим", - считает он.
Комментируя выступление главы Ростеха, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев напомнил, что с целью поддержки автотранспортной отрасли Госдумой был принят в первом чтении законопроект о локализации такси.
"В законодательной инициативе правительству было предложено устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей, а регионам - повышать его исходя из собственных программ развития", - пояснил парламентарий.
По словам главы профильного комитета, ко второму чтению в качестве поправок в проекте ФЗ был скорректирован оценочный механизм локализации.
"Речь идет не о доле локализации, а о количестве баллов, которые набираются за те или иные технологические операции. Чем сложнее операция, тем больше баллов получит производитель, если проводит ее на территории РФ. Так же и с компонентами и узлами: производишь в России - получаешь больше баллов", - объяснил Владимир Гутенев.
Депутат добавил, что принятие законопроекта простимулирует создание передовых технологий по производству автомобилей и компонентов на нашей территории, что позволит снизить издержки производства и не допустить роста стоимости перевозок.
"Чем больше продукции мы произведем сверх зоны безубыточности, тем ниже суммарные издержки на каждую единицу товара. Чем больше отечественных авто и компонентов будет закуплено (в том числе для такси), тем дешевле они будут обходиться производителям и тем медленнее будут расти цены", - заверил Владимир Гутенев.
Значительным опытом работы с предприятиями автомобилестроения обладает банк НОВИКОМ, председатель правления которого курирует работу Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. Банк оказывает финансовую поддержку ключевым игрокам отрасли, помогая им реализовывать амбициозные проекты.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы