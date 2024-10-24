Сергей Чемезов озвучил на заседании Совета Федерации предложения по развитию отечественного автомобилестроения

Генеральный директор Ростеха, председатель Союза машиностроителей России Сергей Чемезов рассказал о роли корпорации в содействии разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции на 577-м заседании Совета Федерации.

В своем выступлении глава Госкорпорации представил предложения по развитию отечественной автомобилестроительной отрасли. Как отметил Сергей Чемезов, государственное регулирование отрасли должно базироваться на фундаментальном принципе увязки мер господдержки с уровнем фактической локализации продукта.

"Чем больше локализован продукт, тем шире должен быть доступ такого автомобиля к различным программам стимулирования - госзакупкам, льготному кредитованию, льготному лизингу, блоку промышленных субсидий и другим", - считает он.

Комментируя выступление главы Ростеха, первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев напомнил, что с целью поддержки автотранспортной отрасли Госдумой был принят в первом чтении законопроект о локализации такси.

"В законодательной инициативе правительству было предложено устанавливать на федеральном уровне минимальный порог локализации используемых в качестве такси автомобилей, а регионам - повышать его исходя из собственных программ развития", - пояснил парламентарий.

По словам главы профильного комитета, ко второму чтению в качестве поправок в проекте ФЗ был скорректирован оценочный механизм локализации.

"Речь идет не о доле локализации, а о количестве баллов, которые набираются за те или иные технологические операции. Чем сложнее операция, тем больше баллов получит производитель, если проводит ее на территории РФ. Так же и с компонентами и узлами: производишь в России - получаешь больше баллов", - объяснил Владимир Гутенев.

Депутат добавил, что принятие законопроекта простимулирует создание передовых технологий по производству автомобилей и компонентов на нашей территории, что позволит снизить издержки производства и не допустить роста стоимости перевозок.

"Чем больше продукции мы произведем сверх зоны безубыточности, тем ниже суммарные издержки на каждую единицу товара. Чем больше отечественных авто и компонентов будет закуплено (в том числе для такси), тем дешевле они будут обходиться производителям и тем медленнее будут расти цены", - заверил Владимир Гутенев.

Значительным опытом работы с предприятиями автомобилестроения обладает банк НОВИКОМ, председатель правления которого курирует работу Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. Банк оказывает финансовую поддержку ключевым игрокам отрасли, помогая им реализовывать амбициозные проекты.