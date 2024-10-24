Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли "Динамо"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 24 октября, в 19:00 на ЛДС им. Высоцкого в Самаре прошел матч между хоккеистами из ЦСК ВВС и питерским "Динамо". По итогам игры счет составил 2:1 в пользу хозяев льда.