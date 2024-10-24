Хоккеисты ЦСК ВВС обыграли "Динамо"

В четверг, 24 октября, в 19:00 на ЛДС им. Высоцкого в Самаре прошел матч между хоккеистами из ЦСК ВВС и питерским "Динамо". По итогам игры счет составил 2:1 в пользу хозяев льда.
И.о. главного тренера ХК ЦСК ВВС Сергей Шиханов прокомментировал матч, отметив, что приятно было обыграть такого соперника.
"Что выиграли у такого соперника, конечно, очень приятно. Спасибо ребятам, что дотерпели до конца. Первый период начали робко, второй уже более уверенно и в итоге дотерпели игру, заработали два очка, молодцы, всех болельщиков с победой", - сказал он.
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