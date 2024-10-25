Дарья Касаткина проиграла, а Диана Шнайдер вышла в полуфинал в Токио

Уроженки Тольятти Дарья Касаткина и Диана Шнайдер выступили в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Токио, сообщает championat.com.

Касаткина уступила в двух сетах американке Софье Кенин — 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Дарья один раз подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала все три полученных брейк-пойнта. Кенин не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла за матч пять брейк-пойнтов из восьми заработанных.

А вот Диана Шнайдер вышла в полуфинал турнира. Ее соперница японка Саяка Исии снялась с матча еще до его начала.

За выход в финал Диана поборется с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и канадкой Лейлой Фернандес.