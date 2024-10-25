В Самаре 10 человек отправили в военкоматы после миграционного рейда

Самарские полицейские провели миграционный рейд на овощной базе в Кировском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители проверили более 90 человек и нашли 21 нарушение. Так, двое иностранцев незаконно работали. Еще 19 человек нарушили правила въезда или пребывания в РФ.

Кроме того, 10 человек, недавно получивших гражданство России отправили в военкоматы для постановки на воинский учет.