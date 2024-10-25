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Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за первую половину октября

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с 4 по 17 октября "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 44 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 385 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила 2,4 миллиона рублей. Страховой случай произошел в деревне Аристово Московской области: в результате короткого замыкания пострадала квартира клиента. "Ингосстрах" выплатил страховое возмещение после предоставления всех необходимых документов.

Нестандартный страховой случай произошел в Пермском крае. Транспортное средство совершило наезд на дом клиента, в результате чего пострадала наружная и внутренняя отделка имущества. По данному убытку было выплачено страховое возмещение в размере более 60 тысяч рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса доступно страхование имущества от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Страховщик предлагает готовые страховые полисы, а также дает возможность настроить полис самостоятельно, включив необходимые риски. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.

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