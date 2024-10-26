В Сызрани будут судить оренбуржца, пырнувшего ножом коллегу

В Сызрани в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Оренбургской области, ударившего ножом коллегу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина с ножевыми ранениями был доставлен в медучреждение Сызрани в июне текущего года. Прибывшие в больницу сотрудники полиции опросили потерпевшего, который пояснил, что в тот день во время застолья в квартире со своими коллегами между ними произошел конфликт, в ходе которого оренбуржец нанес ему несколько ударов кухонным ножом. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался ранее судимый за кражу, незаконный оборот наркотиков и нарушение правил хранения огнестрельного оружия 53-летний мужчина.

В ходе опроса задержанный вину в содеянном признал и пояснил, что во время распития спиртных напитков у них с потерпевшим произошел конфликт на почве профессиональных разногласий, в ходе которого он нанес несколько ударов кухонным ножом оппоненту.

"Следственным Управлением МУ МВД России "Сызранское" завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. "з" ч.2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия", — уточняют в полицейском главке.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении злоумышленника направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Отягощающим вину обстоятельством будет являться то, что подозреваемый совершил преступление, в состоянии алкогольного опьянения.