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Преступления Происшествия

Сотрудница банка предотвратила кражу 900 тыс. руб. у тольяттинца

ТОЛЬЯТТИ. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти сотрудница банка не позволила мошенникам украсть 900 тыс. руб. у 60-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В конце сентября мужчине поступил звонок от якобы сотрудника банка, который сообщил, что третье лицо пытается завладеть его сбережениями. Мошенник убедил тольяттинца пойти в кредитную организацию перевести крупную сумму денег на указанный им расчетный счет.

Встревоженный мужчина сразу же пришел в ближайший банк и попытался снять деньги. Сотрудница финансового учреждения стала расспрашивать его, для чего ему срочно нужна такая сумма, и, из разговора с ним поняла, что местного жителя хотят обмануть мошенники.

"Действуя по алгоритму, разработанному сотрудниками полиции, который на регулярной основе доводится до сведения всех работников банка, я уточнила для чего мужчине срочно понадобилась такая большая сумма денег. Когда услышала ответ, вызвала полицию и приостановила действия со счетом. Все это время на телефон клиента банка постоянно звонили мошенники с инструкциями куда и как перевести деньги. Только после общения с сотрудниками полиции пенсионер понял, что чуть не стал жертвой мошенников", — рассказала сотрудница банка.

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