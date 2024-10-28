ЦСК ВВС подписал защитника Алексея Варенника

ЦСК ВВС и Алексей Варенник заключили договор о сотрудничестве, сообщает пресс-служба клуба.

Этот сезон защитник начал в ХК "Зауралье" (г. Курган). Так же он имеет опыт выступления в КХЛ в составе "Сибири".