Рецидивист пытался ограбить магазин под Самарой

В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В торговую точку зашел мужчина и, размахивая разбитой бутылкой, потребовал отдать телефон и деньги. Сотрудница магазина отказалась, подняла шум и стала звать на помощь. Налетчик испугался и убежал.

Сотрудники ППС вскоре разыскали мужчину в подъезде одного из расположенных рядом домов. Как оказалось, подозреваемый ранее был судим за кражи, грабежи, разбои и убийство 68-летнего мужчины. Задержанный признал вину.