Рецидивист пытался ограбить магазин под Самарой

В Новокуйбышевске задержали подозреваемого в ограблении магазина. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В торговую точку зашел мужчина и, размахивая разбитой бутылкой, потребовал отдать телефон и деньги. Сотрудница магазина отказалась, подняла шум и стала звать на помощь. Налетчик испугался и убежал.
Сотрудники ППС вскоре разыскали мужчину в подъезде одного из расположенных рядом домов. Как оказалось, подозреваемый ранее был судим за кражи, грабежи, разбои и убийство 68-летнего мужчины. Задержанный признал вину.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек