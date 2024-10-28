Синоптики прогнозируют туман в Самарской области

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.
Ночью и утром 29 октября местами по региону ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
МЧС России напоминает:
- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.
Последние комментарии
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.