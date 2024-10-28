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Общество

Синоптики прогнозируют туман в Самарской области

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности.

Ночью и утром 29 октября местами по региону ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает:
- избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений;
- не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
- не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость.

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