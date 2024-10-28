И вновь продолжается рост: банки повышают ставки по депозитам

25 октября Банк России поднял ключевую ставку сразу на 2 п. п., до 21%. Это новый исторический максимум, в предыдущий раз рекордной была ставка 20%, которая устанавливалась ЦБ в 2022 году. Очередной скачок ставки сразу на 2 п. п. побудил банки к повышению доходности по сберегательным продуктам. Сегодня об этом объявил ВТБ, также о повышении ставок по депозитам заявили Промсвязьбанк, "Абсолют", Дом.РФ, "Зенит" и еще ряд участников рынка.

С понедельника, 28 октября, ВТБ улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях — в среднем на 1 п. п. Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода — до 22% годовых. На срок 3 или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. При открытии депозита с программой долгосрочных сбережений ставка составит до 28% годовых.

"Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их "вдолгую", — прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ранее ПСБ повысил ставки по срочным вкладам для розничных клиентов в среднем на 2 п. п. — максимально до 21,6% годовых. Максимальную ставку можно получить при размещении новых средств на вкладе "Сильная ставка" на сумму от 100 тыс. рублей на срок шесть месяцев.

Банк "Зенит" с 22 октября повысил доходность по вкладу "Время возможностей" до 20,05% годовых с учетом надбавок. Максимальная ставка действует при размещении денежных средств на срок 181 день для "новых клиентов", у которых в последние 90 дней и в дату обращения в банк отсутствовали действующие договоры срочных вкладов и накопительных счетов.

Повышают банки и приветственные ставки по накопительным счетам. Так, Газпромбанк поднял ставки до 23% для новых клиентов по продукту "Накопительный счет" с начислением процентов на минимальный остаток первые два календарных месяца на сумму остатка до ₽1,5 млн. Улучшение условий по накопительным счетам проанонсировал и ВТБ.

К концу года рынок привлечения может достигнуть рекордных 56,3 трлн рублей, увеличившись на 27%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 трлн рублей, прирост составит 29%, против 26% годом ранее.