С 30 октября паром до Рождествено будет ходить по новому расписанию

В среду, 30 октября, на грузовой переправе через Волгу "Самара - Рождествено" изменится расписание.
С Октябрьского спуска судно будет отправляться в 8:00, 14:00 и 18:00.
Из Рождествено - 6:00, 12:30 и 16:30.
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.
Последние комментарии
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.