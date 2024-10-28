С 30 октября паром до Рождествено будет ходить по новому расписанию

В среду, 30 октября, на грузовой переправе через Волгу "Самара - Рождествено" изменится расписание.

С Октябрьского спуска судно будет отправляться в 8:00, 14:00 и 18:00.

Из Рождествено - 6:00, 12:30 и 16:30.

Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам 8(846)222-93-37, 89170114221.