Назначен новый генеральный директор компании "Транспорт будущего Самара"

Им стала Евгения Олеговна Баум — управленец с опытом руководства крупной производственной компанией.
"В Тольятти, по сути, зарождается новая отрасль — беспилотные авиационные системы. "Транспорт будущего" является важным участником этого процесса. Беспилотники должны стать частью жизни людей и приносить пользу: доставлять продукты, работать в поле, осуществлять мониторинг. Чтобы это произошло как можно быстрее, нам нужно сокращать время запуска прототипов в серийное производство и внедрения моделей применения БАС. Именно это вижу главной задачей на посту генерального директора", — отметила Евгения Баум.
Генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко отметил, что "Транспорт будущего Самара" продолжает свое развитие. Оно заключается не только в строительстве зданий и закупке производственных линий, но и в привлечении сильных людей, способных добиваться амбициозных целей.
"Считаю, что опыт и ценности Евгении Олеговны позволят реализовывать системную работу на производственной площадке, поддерживать уровень безопасности и культуры производства, реализовывать намеченные планы", — прокомментировал назначение Юрий Козаренко.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?