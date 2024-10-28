Назначен новый генеральный директор компании "Транспорт будущего Самара"

Им стала Евгения Олеговна Баум — управленец с опытом руководства крупной производственной компанией.

"В Тольятти, по сути, зарождается новая отрасль — беспилотные авиационные системы. "Транспорт будущего" является важным участником этого процесса. Беспилотники должны стать частью жизни людей и приносить пользу: доставлять продукты, работать в поле, осуществлять мониторинг. Чтобы это произошло как можно быстрее, нам нужно сокращать время запуска прототипов в серийное производство и внедрения моделей применения БАС. Именно это вижу главной задачей на посту генерального директора", — отметила Евгения Баум.

Генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко отметил, что "Транспорт будущего Самара" продолжает свое развитие. Оно заключается не только в строительстве зданий и закупке производственных линий, но и в привлечении сильных людей, способных добиваться амбициозных целей.

"Считаю, что опыт и ценности Евгении Олеговны позволят реализовывать системную работу на производственной площадке, поддерживать уровень безопасности и культуры производства, реализовывать намеченные планы", — прокомментировал назначение Юрий Козаренко.