С 29 октября из Самары впервые стартуют рейсы на Шри-Ланку

В расписании международного аэропорта Курумоч впервые появились рейсы из Самары в Матталу (Шри-Ланка). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

С 29 октября к полетам на данном направлении приступает авиакомпания Red Wings. Рейсы запланированы с частотой один раз в 10 дней. Время вылета — 03:40, прибытие в Матталу — в 12.50. Отправление обратного рейса запланировано на 19.05, прибытие в Самару — 01.45 следующего дня. Продолжительность полета — 8 часов.

Международный аэропорт Маттала Раджапакса — третий по пассажиропотоку аэропорт Шри-Ланки, расположен в 18 км от города Хамбантота. Обращаем внимание, что разница во времени с городом прибытия — +1,5 часа к самарскому времени.

Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта.