С 29 октября из Самары впервые стартуют рейсы на Шри-Ланку

В расписании международного аэропорта Курумоч впервые появились рейсы из Самары в Матталу (Шри-Ланка). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
С 29 октября к полетам на данном направлении приступает авиакомпания Red Wings. Рейсы запланированы с частотой один раз в 10 дней. Время вылета — 03:40, прибытие в Матталу — в 12.50. Отправление обратного рейса запланировано на 19.05, прибытие в Самару — 01.45 следующего дня. Продолжительность полета — 8 часов.
Международный аэропорт Маттала Раджапакса — третий по пассажиропотоку аэропорт Шри-Ланки, расположен в 18 км от города Хамбантота. Обращаем внимание, что разница во времени с городом прибытия — +1,5 часа к самарскому времени.
Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта.
Последние комментарии
Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
А вот «Движение Первых» — это когда нужно ставить цели, организовывать мероприятия и развивать лидеров, но в глубине души всё ещё надеешься, что просто дадут свободное время на сон. :)
Спасибо что что -то делается.