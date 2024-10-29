В Самарской кирхе пройдет музыкальный вечер "Под небом Италии"

В пятницу, 8 ноября, в 18:30 в зале евангелическо-лютеранской церкви Святого Георга (ул. Куйбышева 115/117) состоится вечер вокальной, камерной и органной музыки "Под небом Италии" (6+). Об этом сообщает пресс-служба Самарской кирхи.

Зрители вместе с Юлией Марковой (меццо-сопрано), Екатериной Припусковой (лютня, мандолина), Анной Лазанчиной (флейта) и Анной Карповой (орган) услышат яркую и красочную музыку итальянских композиторов. Гостей ждут необычные сочетания тембров и настоящее итальянское тепло и праздничность.

В программе вечера прозвучат произведения композиторов-итальянцев и тех, чья жизнь и творческая биография была тесно связана с этой страной: А. Вивальди, Д. Скарлатти, П. Локателли, Дж. Фрескобальди, А. Кальдара и др.

Дуэт Анны Лазанчиной и Анны Карповой существует уже много лет и постоянно радует самарскую публику необычными проектами, среди которых — концерты и циклы концертов, посвященные отдельным исполнителям или эпохам, музыкально-образовательные программы. Дуэт — постоянный участник мероприятий Самарской кирхи.

Юлия Маркова — давний друг Самарской кирхи, проникновенное меццо-сопрано и чуткий исполнитель итальянской музыки. Екатерина Припускова (Тольятти — Москва) выпускница Московского государственного института музыки им. А. Г. Шнитке. Прошла обучение в Летней мандолинно-гитарной школе Giocoso (Австрия), Forum NRW Seminar fur Mandoline und Gitarre (Германия). Гастролировала в Норвегии, Германии, Австрии, Италии, Испании, Чехии, а также в городах России. Солистка Неаполитанского ансамбля "Серенада" МГИМ им. А. Г. Шнитке, участник ансамбля барочных мандолин Il Liutini Consort di Mosca и оркестра Symfusion Orchestra.

Вход: 500 руб. и 250 руб. (школьникам, студентам и пенсионерам).