"Ладья" одолела в овертайме "АКМ-Новомосковск"

Игроки "Ладьи" в овертайме одолели новичка МХЛ из Тульской области.

Тренерский штаб тольяттинцев заметно перетасовал сочетания звеньев после неудачной поездки в Ханты-Мансийск неделю назад — в результате вне состава на матч в Новомосковске оказались Тарас Зацепин и Владислав Федоров, вместо них на лед вышли Владислав Гурьев и Иван Кулагин. В рамке вновь обосновался Данила Овчарик, а в качестве запасного вратаря впервые в сезоне был заявлен Матвей Никонович.

Стартовый период полностью прошел под диктовку хоккеистов "Ладьи", которые подолгу удерживали шайбу в чужой зоне, однако у них никак не получалось доставить ее в ворота. Ситуация изменилась под конец игрового отрезка, когда волжане со второй попытки реализовали большинство — Марат Павлов открыл счет точным броском по центру. 0:1.

После перерыва подопечные Сергея Лопушанского не выпустили инициативу из своих рук и быстро увеличили преимущество. Дубль на 26-й минуте оформил Марат Павлов — форвард здорово подставил клюшку под дальний выстрел Михаила Ворфоломеева и переправил снаряд в сетку. 0:2. Далее тольяттинцы, имея ощутимое игровое преимущество, немного успокоились и соперник этим воспользовался. Матвей Сухачев поразил ближний угол ворот Данилы Овчарика, но достаточно быстро "Ладья" вернула отрыв в две шайбы благодаря попаданию Данила Бородина с разворота — 1:3.

В дебюте третьей двадцатиминутки "АКМ-Новомосковск" усилиями Ярослава Домрачева снова сократил отставание до минимума. 2:3. Затем события на площадке начали развиваться сумбурно, однако при наличии моментов с обеих сторон голов все не было. И все же хозяева в концовке сумели спастись. За 43 секунд до сирены Дмитрий Кубанцев отличился при игре "6 на 4" и перевел встречу в овертайм — 3:3.

За пределами основного времени "Ладья" сработала лучше и, поймав оппонента на ошибке, на 62-й минуте вырвала победу — Артем Юшин отобрал шайбу у чужих ворот, а Михаил Ворфоломеев с убойной позиции отправил ее в цель. 3:4.

29 октября в Новомосковске пройдет повторный поединок.