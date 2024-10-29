В Самаре прошёл турнир по хоккею на кубок Сбера

Около 200 спортсменов-любителей из компаний, занимающих лидирующие позиции на рынке региона, стали участниками первого турнира по хоккею на кубок Сбера. В течение двух дней за победу на льду сражались команды "АВТОВАЗ", "Тольяттиазот", "Куйбышевская железная дорога — филиал "РЖД", "КуйбышевАзот", "Т ПЛЮС" и команда Сбера. Почётным гостем турнира стал депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Соревнования прошли в СКК "Дворец спорта" имени В. С. Высоцкого".

"При поддержке правительства региона мы заложили новую традицию ежегодного проведения хоккейного турнира на кубок Сбера в Самарской области. Благодаря этой инициативе появилось ещё одно крупное мероприятие, которое объединило любителей активного образа жизни на одной площадке. Не случайно нами выбран именно хоккей. Этот вид спорта традиционно является самым популярным зимним видом спорта в России, на многих крупных предприятиях существуют корпоративные команды, которые показывают высокий уровень игры на льду.

Сбер на протяжении многих лет активно поддерживает развитие любительского спорта в регионах. Мы убеждены, что спорт — это не просто физическая активность, это отличная возможность для формирования здорового образа жизни и укрепления командного духа", — сообщила председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.

"Я очень рад, что с каждым годом в регионах России появляются новые хоккейные турниры, которые объединяют любителей этой прекрасной игры. Сегодня на ледовой арене имени Владимира Высоцкого мы увидели красивый и результативный хоккей. Каждая из команд продемонстрировала силу духа, сплоченность и нацеленность на результат. Очень рад, что ребята, которые выходили на лед, самоотверженно боролись за победу. Здорово, что Сбер становится инициатором таких спортивных событий, надеюсь, что их будет как можно больше", — отметил Владислав Третьяк.

Победителем турнира стала команда "АВТОВАЗ", в финале она обошла команду "КуйбышевАзот". Бронза досталась команде "Т ПЛЮС".