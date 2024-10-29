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Общество

Минтранс Самарской области проводит конкурс на новый маршрут до Южного Города

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области все еще ищет перевозчика на оживленный маршрут — от Самары до Южного Города — 2. Это следует из письма министерства жителям второй "Южки", которым они делятся в чатах населенного пункта.

Ранее жители "ЮГ-2" жаловались на то, что по маршруту в Самару ходит только автобус 401. Но транспортных средств мало и уехать на работу в город утром очень сложно — приходится ждать на остановке довольно долго. Также трудно вернуться из города с работы вечером. Власти объявили, что будет открыт маршрут 402 — он должен ехать из пос. Придорожный до автостанции "Аврора". Также будет запущен маршрут 142 — от первого Южного Города до автостанции "Аврора".

Судя по письму минтранса от 29 октября, пока сроки открытия маршрутов не ясны. В министерстве уточнили, что "в настоящее время открыт конкурс на право получения свидетельств по ним".

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