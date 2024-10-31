Музей Рязанова и галерея "Заварка" анонсировали программу "Ночи искусств" в Самаре

В понедельник, 4 ноября, пройдет всероссийская акция "Ночь искусств 2024". Музей Эльдара Рязанова и музей-галерея "Заварка" анонсировали программу мероприятий на этот день.

Музей Эльдара Рязанова

С 12:00 до 19:00 гости смогут бесплатно посетить экспозицию музея (0+) — мемориальную комнату семьи Рязановых, залы "Куйбышев — запасная столица" и "В гостях у Рязанова".

В 16:00 начнется лекция с элементами мастер-класса "Семейное древо" (12+). Участники услышат советы по изучению генеалогии на примере родословной Рязанова. Старший научный сотрудник музея Ирина Янцен поделится рекомендациями по работе в архивах, которыми сами пользуются сотрудники музея. С чего стоит начать процесс и что искать в первую очередь? Какие обстоятельства жизни предков нужно знать, чтобы правильно подать запрос в архив? В каких документах можно найти полезные записи? Какие электронные базы данных могут содержать важные сведения? Также на занятии каждый участник создаст собственное генеалогическое древо. Стоимость участия — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

В 17:00 пройдет лекция "Коммунальный быт. История и истории" (12+). Ее прочитает заместитель директора музея по развитию Анастасия Чекмасова. Феномен коммунальных квартир, сформировавшийся в современном виде после революции 1917 года в ходе "уплотнений" — яркий маркер советской эпохи. Быт коммуналок знаком многим по фильмам или детским воспоминаниям, но с чего начинались коммунальные квартиры? Сколько в них было звонков и счетчиков электроэнергии? Как готовили еду на общей кухне и топили помещения? Как проводили совместный досуг соседи по коммунальной квартире?

На лекции будет раскрыта история возникновения подобного жилья в XIX веке и изменение его роли в годы советской власти. Посетители также узнают об отличиях коммунальной квартиры от коммуны и о правилах жизни в коммуналке, которые были строго регламентированы жильцами.

Вход на мероприятие — 200 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Завершит вечер интерактивная экскурсия "Дом Залесова. После заката" (12+). Она начнется в 19:00. Проведет ее историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

Дом штабс-капитана Николая Залесова, в котором находится Музей Рязанова, в советский период был разделен на коммуналки. В 1920-х годах семья Шустерман (родственники Эльдара Рязанова по линии матери) получила в нем комнату в коммунальной квартире № 1. Сейчас это пространство стало мемориальной комнатой музея, но как здесь раньше жили люди? Где был вход в квартиру? Где стояла кухонная плита и какие блюда на ней готовили? У посетителей будет возможность увидеть экспозицию музея глазами жителей коммунальной квартиры первой половины XX века. В ходе экскурсии гости услышат звуки квартиры, полистают кулинарные книги и погрузятся в атмосферу ушедшей эпохи.

Вход на мероприятие — 300 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Музей-галерея "Заварка"

С 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 гости смогут посетить музей-галерею "Заварка" бесплатно — посмотреть выставку к 90-летию Вагана Каркарьяна (6+) и экспозицию "Было/Не было" (12+), а также поближе познакомиться с дореволюционным домом, в котором разместилась "Заварка". Дом Маштакова — один из лучших образцов деревянного зодчества старой Самары, объект культурного наследия регионального значения.

В 13:00 пройдет семейный квест (6+) по выставке "Было/Не было" (12+). Под руководством старшего научного сотрудника музея Арины Гусаровой дети вместе с родителями выполнят интересные задания и разгадают загадки. Юные посетители обсудят сказки разных народов, а также узнают, что такое былички и чем они отличаются от легенд. В ходе игры дети пофантазируют и нарисуют своего сказочного персонажа и, следуя за волшебным клубочком, найдут настоящую карту сокровищ.

В 18:00 начнется дедуктивно-культурологический лекторий (16+) от самарского проекта "3ХХ" на тему фольклора и мифологического мышления в современном обществе. Три лектора расскажут о мифологическом сознании и его трансформации от архаики к современности, о формах, жанрах и функциях современного фольклора, а также русской телевизионной мистике. Лекторы: кандидат философских наук Роман Исаев (тема "Трансформация мифа"), кандидат философских наук Дмитрий Андрамонов (тема "Страшный сетевой фольклор") и художник, фотограф, старший научный сотрудник "Заварки" Кирилл Гуров (тема "Мистическое ТВ").

Завершит вечер в "Заварке" театрализованное танцевальное представление "Маленькие истории большого дома" (12+) от студентов Самарского областного училища культуры и искусств. В основе действия лежат эпизоды по мотивам произведений Аркадия Гайдара, Николая Носова, Михаила Зощенко и Алексея Толстого. Посетители увидят бытовые сюжеты коммунального дома, которые могли произойти в нем в послевоенные годы прошедшего столетия, и погрузятся в атмосферу прошедшей эпохи. Начало в 19:30.

4 ноября в музее-галерее "Заварка" будет действовать единый билет на посещение мероприятий программы "Ночи искусств". Его стоимость — 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.